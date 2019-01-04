كريستيانو يتوج بجائزة “جلوب سوكر”

كما جاء في المركز الثالث المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، بنسبة تصويت 12.86%، ثم الأسطورتين البرازيليتين رونالدو (4.58%) ورونالدينيو (3.17%).

وكان لتصويت الجمهور نسبة 40% في حسم الجائزة لصالح رونالدو، بينما كانت للجنة التحكيم مشاركة بنسبة 60% في اختيار الفائز بجائزة “أسطورة “.

يذكر أن رونالدو فاز أيضا بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب بالعالم في عام 2018، بعدما تفوق على الفرنسيين أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

كما فاز بجائزة جلوب سوكر لأفضل هدف في 2018، بمقصيته الشهيرة التي سجل منها في مرمى يوفنتوس، بدوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، بقميص ريال مدريد.

وقاد النجم البرتغالي، فريقه السابق ريال مدريد، بالموسم الماضي، للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الثالثة على التوالي، قبل أن يقرر الرحيل إلى يوفنتوس، لخوض تحدٍ جديد مع النادي الإيطالي.