كوردستان تستقبل 136 الف سائح في اسبوع الميلاد ورأس السنة

اعلنت الهيئة العامة للسياحة في اقليم كوردستان، ان الاقليم استقبل خلال اسبوع واحد اكثر من 136 الف سائح بهدف المشاركة في احتفالات راس السنة الميلادية وممارسة رياضة التزحلق على الجليد في المناطق الجبلية.

وقال المتحدث باسم الهيئة نادر روستي انه بهدف تمضية العطلة والمشاركة في احتفالات راس السنة وممارسة الرياضة في المناطق الجبلية الثلجية شهدت الايام من 25 كانون الاول اماضي لغاية ليلة الحادي والثلاثين منه قدوم اكثر من 136 الف زائر الى اقليم كوردستان.

واضاف روستي انه بالمقارنة مع الاوقات نفسها من العام الماضي فان نسبة السائحين قد زادت بما مقداره 152% اذا كان عدد زائري العام الماضي نحو 52 الف سائح.

واشار روستي الى ان القسم الاكبر من السائحين قدموا من جنوب ووسط العراق الى اقليم كوردستان.، لافتا الى ان المراكز السياحية كالفنادق والموتيلات والقرى السياحية غصت بالسائحين.

واوضح انه اذا صرف السائح الواحد 200 دولار على الاقل في اسواق الاقليم فان الاقليم قد استقبل نحو 27 مليون دولار، مبينا ان هذا يعد سببا جيدا لتحريك الاسواق وانتعاش اقتصاد الاقليم.