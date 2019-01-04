للمانجو فوائد صحية وجمالية… تعرفي إليها

تتميز فاكهو المانجو بمذاقها اللذيذ والشهي، هذا وانها تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية والجمالية.

تبين أن المانجو مفيد جداً لنضارة البشرة والقضاء على البثور فيها في حال بسطه على شكل قناع فوق الوجه.

والمانجو ممتاز أيضاً لمكافحة السرطان بفضل مضادات التأكسد الموجودة فيه، وخفض مستويات الكولسترول في الدم.

وفي فائدة أخرى، يساعد جداً على التخلص من الوزن الزائد والتمتع بقوام ممشوق، لأنه غني بالفيتامينات والمواد المغذية التي تعزز وظيفة الحهاز الهضمي وتساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، كما يزخر بالألياف التي تعزز الإحساس بالشبع وتساعد على الهضم.

واللافت أنه يحتوي على مكونات تحسن عملية الهضم وتفيد كثيراً في حالات عسر الهضم.