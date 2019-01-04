مانشستر سيتي يلحق اول هزيمة بليفربول في الدوري الانكليزي

تعرض ليفربول، الجمعة، لاول هزيمة في الدوري الانكليزي جاءت من مانشستر ستي ، في لقاء جرى على ملعب الاتحاد، في إطار الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقاسم الفريقان الشوط الاول من ناحية الافضلية، فكانت البداية لليفربول في تشكيل ضغط بساحة لعب الستي وتهديد المرمى من دون هز الشباك، اما النصف الثاني من نفس الشوط فقد قال الستي كلمته بهدف التقدم في الدقيقة 40 بواسطة سيرجيو أغويرو لينتهي الشوط الاول بالهدف الوحيد.

الشوط الثاني تميز بالسرعة واللمحات الفنية مع تبادل الهجمات بين الفريقين، ليعلن ليفربول عن هدف التعادل في الدقيقة 64 بواسطة روبرتو فيرمينو، لكن السيتي عاد الى المباراة بهدف التقدم الثاني في الدقيقة 72 عن طريق ليروي سانيه، وحاول ليفربول البحث عن التعادل في الدقائق العشرة الاخيرة لكنه عجز امام دفاع السيتي المنضبط تكتيكيا ، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي 2-1.

وبفوز مانشستر سيتي ارتفع رصيده الى النقطة 50 ومركز الوصافة، وقلص الفارق مع ليفربول المتصدر الى 4 نقاط.