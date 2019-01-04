مجمع جوهرة المحيط السكني / بالتقسيط المريح

مجمع جوهرة المحيط السكني الإستثماري وبالتعاون مع المصرف العقاري العراقي يحصل على أقساط مريحة ولمدة خمسة عشر عام لمن يرغب في شراء وحدة سكنية متكاملة الخدمات في المجمع المنفذ من قبل شركة وادي المحبة للتجارة والمقاولات في التاجيات بالقرب من البوابة الشماليةللعاصمة (خلف دائرة مرور الكاظمية) والذي ترعاه هيئة إستثمار بغداد ويحظى بمتابعة وإشراف مباشر من قبل المهندس شاكر الزاملي رئيس الهيئة.

وقد أشرت اللجان الفنية والهندسية في الهيئة أن الأعمال في المشروع تتصاعد بوتيرة عالية جداً وقد وصلت الى الإنهاءات في الجدران والقواطع الداخلية والخارجية لكافة الطوابق بإستخدام العوازل وأفضل مواد البناء الرصينة المستوردة من المناشيء العالمية ويتضمن المشروع :

_ 6 بنايات توفر (216) وحدة سكنية .

_ مركز تجاري .

_ مساحات خضراء .

_ مواقف سيارات .

_ مسبح ونادي صحي .

_ أنظمة حماية متكاملة و حديثة .

وللإستفسار عن آلية البيع مراجعة مركز المبيعات الأول داخل المشروع والثاني في الكاظمية مقابل معمل الدبس أو الإتصال على الهواتف التالية :

( 07801999930_07705400369 )