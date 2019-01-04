مصادر أمنية ترجّح عملاً انتحارياً … انفجار كبير يهز العاصمة التركية

هزّ انفجار كبير، مساء اليوم الجمعة، العاصمة التركية أنقرة، موقعاً 5 إصابات في حصيلة أولية، فيما رجحت مصادر تركية أن يكون وراءه «عمل انتحاري».

وقالت وسائل إعلام تركية، إن انفجاراً كبيراً وقع قبل قليل بمبنى سكني في حي (بورساكلار) بأنقرة، موقعاً 5 جرحى، بينهم إثنان من عناصر الشرطة، في حصيلة أولية.

ورجّحت المصادر التركية، أن يكون الانفجار ناجماً عن «عمل انتحاري»، موضحة أن شخصاً مجهول الهوية تعمد افتعال التفجير مستخدماً شبكة الغاز الطبيعي، ما تسبب باحتراق المبنى بالكامل وأضرار مادية في المباني المجاورة.

كما أيدت ولاية أنقرة في بيان احتمال أن يكون الانفجار ناجماً عن عمل مقصود. فيما توجهت أعداد كبيرة من فرق الإنقاذ والإطفاء وسيارات الشرطة إلى موقع الحادث، وفرضت تدابير أمنية مشددة.