مع بداية العام الجديد .. الليرة التركية تخسر 3 بالمائة من قيمتها

خسرت الليرة التركية في ثاني أيام التداول من العام الجديد، ما يزيد عن 3 بالمائة من قيمتها، متأثرة بموجة بيع عالمية وبيانات التضخم التركية التي جاءت أخفض من المتوقع، ما زاد مخاوف المستثمرين من جنوح المركزي إلى خفض مبكر لأسعار الفائدة.

وشهدت الليرة التركية اليوم الخميس، التقلبات ذاتها التي اتسمت بها العام الماضي، حينما تراجعت بنحو 47 في المائة مقابل الدولار، وهو ما أذكى مخاوف من أزمة مصرفية وتباطؤ اقتصادي.

وتعافت الليرة منذ ذلك الحين معوضة بعض خسائرها، وأنهت العام الماضي منخفضة بنحو 30 في المائة أمام العملة الأمريكية.

وبحلول الساعة 14:41 بتوقيت غرينتش، بلغت العملة التركية 5.5340 ليرة للدولار، لتعوض بعض خسائرها، رغم أنها تراجعت بما يزيد عن 3.5 في المائة أثناء الجلسة.