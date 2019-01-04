مقتل مدني بنيران مسلحين مجهولين شمال بغداد

أفاد مصدر امني، الخميس، بان مسلحين مجهولين قتلوا مدنيا شمال بغداد.

وقال المصدر إن “مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني بالقرب من منزله ضمن قضاء الطارمية شمال بغداد”.

وأضاف، أن “الهجوم اسفر عن مقتل المدني في الحال”.