وزارة التربية تعلن جدول الامتحانات المهنية العامة للفروع والتخصصات المهنية للعام الدراسي 2018-2019 ( الدور التمهيدي )

اعلنت وزارة التربية / المديرية العامة للتعليم المهني جدول الامتحانات المهنية العامة للفروع والتخصصات المهنية للعام الدراسي 2018-2019 ( الدور التمهيدي)

مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة السيد فراس محمد حسن اوضح ان الامتحانات تبدأ يوم الاحد الموافق 3/2/2019 وتنتهي يوم الاثنين الموافق 11/2/2019 للفروعوالتخصصات التالية الفرع الصناعي بجميع تخصصاته وفرع الحاسوب وتقنية المعلومات ( تجميع وصيانة الحاسوب ) والفرع الزراعي (عام ) ، والفرع التجاري تخصص (المحاسبة والإدارة ) وفرع الفنون التطبيقية تخصص فن التربية الاسرية وفرع التمريض تخصص اعدادي وقباله وتوليد ومتوسط .

وأضاف حسن ان الامتحانات تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد ، وإذا صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليومالى اليوم الذي يليه وبنفس جدول الامتحان ، تبدأ الامتحانات العلمية للفرع الصناعي والتطبيقية لفرع الحاسوب وتقنية المعلومات في يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 12 و 13 /2/2019

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام