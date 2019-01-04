وزيرا خارجية العراق وتركيا يبحثان ثلاثة ملفات

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، نظيره العراقي محمد الحكيم، في العاصمة أنقرة.

وجرى لقاء تشاووش أوغلو والحكيم في مقر وزارة الخارجية التركية، حيث أجرى الطرفان لقاءً ثنائيًا وآخر على مستوى وفدي البلدين.

وبحث الطرفان قضايا أهمها، مكافحة الإرهاب وإعادة إعمار العراق، والمواضيع المطروحة على أجندة البلدين.

وفي وقت سابق الخميس، وصل الرئيس العراقي برهم صالح، العاصمة التركية، على رأس وفد وزاري، بينهم وزير الخارجية.

وتعد زيارة صالح إلى تركيا هي الأولى منذ انتخابه رئيساً للعراق في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018.