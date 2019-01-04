Posted on by

136 ألف سائح يقضون عطلة رأس السنة في إقليم كوردستان

كشفت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، عن تزايد أعداد السواح الذين قضوا عطلة رأس السنة في الإقليم بنسبة 152 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم.

وقال نادر روستي، المتحدث باسم هيئة السياحة في إقليم كوردستان : «في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، وصل ما يزيد عن 136 ألف سائح إلى إقليم كوردستان لقضاء عطلة رأس السنة وممارسة رياضة التزلج في جبال كوردستان».

فيما كانت الفترة ذاتها من العام الماضي قد شهدت قدوم 54 ألف سائح إلى إقليم كوردستان. وقال روستي: «كنسبة مئوية، فقد شهد عدد السياح الوافدين إلى الإقليم 152 %».

وأوضح المتحدث باسم هيئة السياحة، أن غالبية الوافدين كانوا من وسط وجنوب العراق، وأردف «لو أن كل سائح أنفق 200 دولاراً في أسواق الإقليم كحد أدنى، فإن هذا يعني رفد السوق بحوالي 27 مليون دولار، ما يشكل مورداً اقتصادياً مهماً».

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close