ائتلاف الوطنية يهنيء ابطال الجيش العراقي الباسل في الذكرى الثامنة والتسعين لتأسيسه

يستذكر ائتلاف الوطنية ، ببالغ الفخر والاعتزاز ، الذكرى السنوية الثامنة والتسعين لتأسيس جيشنا العراقي الباسل .

ويتقدم الائتلاف وزعيمه الدكتور اياد علاوي بالتهاني السامية والمقرونة بالمحبة الصادقة لشعبنا الكريم ، ولأبناء قواتنا المسلحة البطلة ضباطاً ومراتب ، مثمنين التضحيات الجليلة لهذه المؤسسة الوطنية العريقة ودورها في ارساء استقلال العراق والدفاع عنسيادته ووحدة شعبه بوجه الاعداء الطامعين عبر معارك الشرف الوطنية والقومية ، وفي الدفاع عن المجتمعات في المنطقة والعالم بالتصدي لدحر قوى الارهاب التكفيرية الشريرة .

نترحم على ارواح الشهداء العراقيين الطاهرة ، الرجال الذين صنعوا بدمائهم النصر والفرح للاجيال القادمة ، مقدمين العزاء لأسرهم ومحبيهم الذين توسموا نياشين الفخار والشرف بأؤلئك الشجعان الاكرم منا جميعا ، كما ونشيد ببطولات الجرحى متمنين لهم الشفاءالعاجل ، والنصر والسلامة لعموم افراد القوات المسلحة ، في عيدهم الخالد .

ان الحرص على جيشنا البطل تدريباً ، وتسليحاً واهتماماً بأفراده وعوائلهم ، كان ومايزال اولويتنا في بناء والحفاظ على وطن كريم وسيد لنفسه ، ومن هذا المنطلق ندعو لجعل هذه الاولوية على صدارة اهتمامات السلطة في العراق، ويرتبط ذلك بشكل عاجل في اختياروزير للدفاع على اساس الكفاءة والخبرة والولاء الوطني ، لقيادة هذه المؤسسة المهمة وسط تحديات داخلية واقليمية ودولية .

كل عام وجيشنا وشعبنا بخير .

ائتلاف الوطنية

5 كانون الثاني 2019