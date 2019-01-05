احتراق امرأة بانفجار قداحة واصابة شخصين بحادث قرب السليمانية

اعلنت مديرية شرطة منطقة “ڕاپـ‌ڕین” يوم الجمعة ان امرأة ثلاثينية اصيب بحروق متوسطة بانفجار قداحة غازية اثناء محاولتها ايقاد مدفئة نفطية في ناحية “حاجياوا”.

وقالت المديرية في بيان انه اليوم وفي الساعة الرابعة عصرا وفي حي “پێنجی ئازار” في ناحية “حاجياوا” التابعة لقضاء رانية احترقت امرأة تدعى (س،خ) تبلغ من العمر 30 عاما عندما انفجرت قداحة غازية عليها اثناء محاولتها ايقاد مدفئة غازية ليشتعل نفط المدفأة ويحرقها.

وبحسب التقرير الطبي فان نسبة الحروق بجسد المرأة تبلغ 60% ولم تشتكي على احد عندما اخذت اقوالها في مستشفى رانية العام، وبحسب قولها ان الحادث كان عرضيا.

واشار البيان الى انه بسبب شدة الحروق بجسدها نقلت المرأة الى مستشفى الحروق في مدينة السليمانية.

وعلى صعيد مواز قالت المديرية في بيان ثان انه في الساعة 5:30 دقيقة وقع حادث سير في قرية “گردسپیان” التابعة لقضاء “قلعة دزه” بين سيارة نوع “تويوتا/ نيسان” ودراجة نارية مما اسفر عن اصابة بليغة لسائق الدراجة وراكب اخر كان معه.