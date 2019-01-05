Posted on by

اربع ورش عمل في سهل نينوى من قبل المجلس النرويجي و منظمة جفين ومحلية القوش

كاوة عيدو ختاري

بدعم من منظمة “”NRC الدولية ( المجلس النرويجي للاجئين ) وبالتعاون مع لجنة محلية القوش ومنظمة جفين لتنمية المجتمع البدا بتنظيم اربع ورشة عمل ضمن برنامج المعلومات والاستشارة والمساعدة القانونية في قرية بوزان و مجمع شيخكا و قصبة القوش و قرية بيبان.

وقالت منسقة ورش العمل نضال عادل ان “الهدف من تنظيم هذه الورش هو تثقيف النازحين والسكان الاصلين على قوانين الدولة العراقية و كيفية تقديم المساعدات القانوينية للذين فقدوا مستمسكاتهم الثبوتية اثناء دخول الدواعش الى مناطقهم و ايجاد الحلول القانونية لهم من خلال المحاكم.

واوضحت منسقة ورشل العمل نضال عادل ان ” هذه الورش لم تكون اخر نشاط لنا سوف نستمر و ننسق مع المنظمات الدولية و المحلية من اجل تنظيم دورات تدريبية و ورش العمل و محاضرات ثقافية و علمية لكي نخدم منطقتنا الحبيبة ”

و اكدت نضال “حيث شارك في اربع ورشة العمل أكثر من (100) متدرب و متدربة من كلا الجنسين من أعمار (18- 40) والتدرب من قبل المدرب كان من قبل المحامية (هيام يونس كريم ) و( احمد فرزندا جانكير)”

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close