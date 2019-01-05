اربع ورش عمل في سهل نينوى من قبل المجلس النرويجي و منظمة جفين ومحلية القوش

كاوة عيدو ختاري

بدعم من منظمة “”NRC الدولية ( المجلس النرويجي للاجئين ) وبالتعاون مع لجنة محلية القوش ومنظمة جفين لتنمية المجتمع البدا بتنظيم اربع ورشة عمل ضمن برنامج المعلومات والاستشارة والمساعدة القانونية في قرية بوزان و مجمع شيخكا و قصبة القوش و قرية بيبان.

وقالت منسقة ورش العمل نضال عادل ان “الهدف من تنظيم هذه الورش هو تثقيف النازحين والسكان الاصلين على قوانين الدولة العراقية و كيفية تقديم المساعدات القانوينية للذين فقدوا مستمسكاتهم الثبوتية اثناء دخول الدواعش الى مناطقهم و ايجاد الحلول القانونية لهم من خلال المحاكم.

واوضحت منسقة ورشل العمل نضال عادل ان ” هذه الورش لم تكون اخر نشاط لنا سوف نستمر و ننسق مع المنظمات الدولية و المحلية من اجل تنظيم دورات تدريبية و ورش العمل و محاضرات ثقافية و علمية لكي نخدم منطقتنا الحبيبة ”

و اكدت نضال “حيث شارك في اربع ورشة العمل أكثر من (100) متدرب و متدربة من كلا الجنسين من أعمار (18- 40) والتدرب من قبل المدرب كان من قبل المحامية (هيام يونس كريم ) و( احمد فرزندا جانكير)”