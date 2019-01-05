استدعاء 25 ملاكماً لمعسكر المنتخب العراقي

أعلن الاتحاد العراقي المركزي للملاكمة، اليوم السبت، اقامة معسكر تدريبي لمنتخب المتقدمين في العاصمة بغداد.

وقال رئيس اتحاد اللعبة علي تكليف ان “الاتحاد العراقي للملاكمة سيقيم معسكرين تدريبيين، اولهما لفئة المتقدمين والاخر لفئة الشباب والناشئين”.

واضاف ان “تدريبات المنتخب الوطني للمتقدمين ستبدأ اليوم السبت، وعلى نوعين، حيث يتدرب لاعبو بغداد على حلبة نادي الجيش الرياضي، بينما يتدرب لاعبو المحافظات في محافظاتهم”.

وتابع تكليف ان “لاعبي بغداد المشمولين بالاستدعاء لخوض التدريبات هم محمد علي لازم ومؤمن عبد العال وجعفر عبد الرضا وحسن علي شاكر وجعفر لاعب نادي السكك وعلي محمد وعباس حيدر وكرار الرياني وحيدر عبد الرضا وحيدر قاسم وكرار كاظم سهم وامير كاظم وعلي عباس ورضا طالب ومظهر باسم واحمد وميض ووحيد عبد الرضا وجاسم لاعب نادي الشرطة وهاشم عماد هاشم وخليل ابراهيم وزيدون طارق وعقيل مؤمن وسعدي طارق وفقار عبد الكريم ومصطفى محمد جلوب وحسين قاسم شوحي”.

واشار الى ان “الاتحاد العراقي للعبة حدد تدريبات منتخب الناشئين والشباب كذلك اليوم السبت على قاعة المدارس التخصصية”.