الامن العراقي يطيح بـ “مسؤول أوكار داعش”

اعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الجمعة، انها تمكنت من القبض على “مسؤول أوكار داعش” متخفيًا شمال العاصمة العراقية بغداد.

وذكر بيان للمركز الإعلامي الأمني العراقي إن “قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد وبناءً على معلومات استخبارية ومراقبة دقيقة، ألقت القبض على مسؤول أوكار عصابات داعش الإرهابية متخفيًا شمال العاصمة بغداد”.

وأضاف البيان، أن “عملية القبض تأتي وفق مذكرة قضائية”، مشيرًا إلى “تسليمه للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

وما يزال تنظيم داعش يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أنحاء العراق، ويعود تدريجيًّا إلى شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

وتلاحق القوات العراقية المشتبه في صلتهم بداعش، واعتقلت بالفعل الآلاف منهم منذ استعادة الموصل من التنظيم صيف 2017.

وأعلنت بغداد في ديسمبر/ كانون الأول 2017، اكتمال استعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها داعش منذ صيف 2014، والتي مثلت ثلث مساحة العراق في شمال البلاد وغربها.