‹البناء› : 2019 سيكون عام محاربة الفساد

أكد تحالف ‹البناء›، اليوم السبت، أن عام 2019 سيكون عام محاربة الفساد، فيما بين أن المعركة ضد الفساد ستكون طويلة.

وقال النائب عن التحالف عباس الزاملي، إن «أغلب القوى السياسية عازمة على التحرك نحو ملفات الفساد وفتحها، بعيداً عن أية ضغوطات سياسية أو مجاملات، وعام 2019 سيكون عام محاربة الفساد، خصوصاً بعد إنشاء رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي (المجلس الأعلى لمحاربة الفساد)».

عباس الزاملي

وبين الزاملي، أن «القضاء على الفساد، لن يكون بوقت قصير، والمعركة ضده ستكون طويلة، لكن سوف نحقق انتصارات كبيرة في هذه المعركة»، مبيناً أن «أي جهة سياسية ستكون عوناً للفساد أو للدفاع عنه، سيتم فضحها مهما كان موقعها وحجمها».

يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، إذ أن منظمة الشفافية العالمية صنفته من أكثر الدول فساداً في العالم، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.