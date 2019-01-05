الجيش الامريكي يجري مناورات على الحدود العراقية

كشفت القوات الأمريكية المتمركزة في الكويت النقاب أخيرا أنها قد بدأت فعليا في إجراءات عسكرية للمرة الأولى داخل الدولة الخليجية.

وأوضح بيان صحفي نشره موقع جريدة “الراي” الكويتية، أن القوات الأمريكية بدأت في نشر وإجراء مناورات تدريبية بطائرات إسعاف وإخلاء مروحية عسكرية من طراز (بلاك هوك UH-60L) تهدف إلى “تأمين الإخلاء الطبي لقادة القوات البرية من مناطق العمليات”.

وأضاف أن مجموعة مروحيات الإسعاف والإخلاء تحمل اسم “سريِّة تشارلي”، وتنتمي إلى كتيبتي دعم جوي تابعتين بدوريهما إلى قوات ولايتي مينيسوتا وكانزاس.

وأشار إلى أنه قد تم إرسالها إلى الكويت في إطار توفير الدعم لعمليتي “العزم الصلب” و”درع اسبرطة” اللتين ينفذهما الجيش الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط منذ العام 2014.

وإذ نقل البيان عن الميجور ناثان بير قائد سريِّة مروحيات الإسعاف والإخلاء قوله إن مهمتها الأساسية هي “تأمين الإخلاء الطبي لقادة القوات البرية من مناطق العمليات”.

ولفت إلى أن السريِّة شرعت منذ وصولها إلى الكويت في إجراء مناورات ميدانية تدريبية شاركت فيها وحدات عسكرية من معسكر بوهرينغ ومن معسكرات أميركية قريبة أخرى وقوات برية من الجيش الكويتي، بما في ذلك تدريبات في ميدان الأديرع.

وتوجد في الكويت عدة قواعد عسكرية أمريكية، منها قاعدة معسكر الدوحة: أهم القواعد الموجودة بالكويت، وتقع قاعدة “معسكر الدوحة” شمال غرب مدينة الكويت، على بعد 60 كم من الحدود مع العراق، وهناك أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي متمركزين بها، بما فيهم القيادة المركزية لقوات الجيش الأمريكي — الكويتي وقوة المهام المشتركة، ويتمركز بها أفراد الفرقة الثالثة الأمريكية (مشاة). وحسب بعض التقارير — يتواجد في الكويت حوالي ألف من الجنود ومشاة البحرية إلى جانب أكثر من 1000 دبابة وعدة مئات من الطائرات المقاتلة والمروحيات.

وهناك معسكر عريجان: وهي قاعدة عسكرية أمريكية في الكويت يزيد عدد جنودها عن 9 آلاف جندي، وهو موقع مهم للقوات المسلحة الأمريكية لكل الأقسام مثل: قسم القوات الجوية الأمريكية وقسم البحرية الأمريكية وقسم مشاة البحرية الأمريكية ومركز تدريب حرس السواحل الأمريكي، كما أن إنشاء معسكر عريجان وتمويله كان من حكومة الكويت والحكومة الأمريكية.

كما تضم الكويت عدة معسكرات أخرى تابعة للقاعدة الأمريكية: قاعدة “علي السالم” الجوية وتضم الفرقة الجوية رقم 386 إضافة إلى معسكر التدريب فرجينيا.