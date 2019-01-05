Posted on by

الخارجية العراقية تؤيد الجعفري في عدم وجود استثناء لسفراء مشمولين بالاجتثاث

أعلنت وزارة الخارجية العراقية يوم الجمعة تأييدها لوزير السابق إبراهيم الجعفري بعد وجود سفراء مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة.

وقالت الخارجية في بيان اليوم، انها “تؤيد ما جاء في البيان الصحفيِّ الصادر عن مكتب وزير الخارجيَّة السابق الدكتور إبراهيم الجعفريّ بشأن عدم وُجُود توصيات لاستثناء عدد من موظفي الوزارة ممن شُمِلوا بقانون المساءلةِ والعدالة”.

واضاف البيان أنَّ “إجراءاتها الأخيرة بهذا الشأن تأتي في سياق الإجراءات التي تتحرَّاها هيئة المساءلة والعدالة تجاه عدد من موظفي الوزارة وحسب القوانين، والإجراءات النافذة”.

ونفى المكتب الاعلامي لوزير الخارجية السابق ابراهيم الجعفري يوم الخميس ما اسماه الأخبار “المغلوطة” بشأن طلب الاخير استثناء موظفين مشمولين بقانون المساءلة والعدالة.

وكان وزير الخارجية الحالي محمد علي الحكيم قد قال يوم الاربعاء خلال لقائه وسائل اعلام محلية ان الجعفري قد طلب استثناء لـ39 سفيرا مشمولا بقرارات المساءلة والعدالة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close