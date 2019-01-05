الخارجية العراقية تؤيد الجعفري في عدم وجود استثناء لسفراء مشمولين بالاجتثاث

أعلنت وزارة الخارجية العراقية يوم الجمعة تأييدها لوزير السابق إبراهيم الجعفري بعد وجود سفراء مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة.

وقالت الخارجية في بيان اليوم، انها “تؤيد ما جاء في البيان الصحفيِّ الصادر عن مكتب وزير الخارجيَّة السابق الدكتور إبراهيم الجعفريّ بشأن عدم وُجُود توصيات لاستثناء عدد من موظفي الوزارة ممن شُمِلوا بقانون المساءلةِ والعدالة”.

واضاف البيان أنَّ “إجراءاتها الأخيرة بهذا الشأن تأتي في سياق الإجراءات التي تتحرَّاها هيئة المساءلة والعدالة تجاه عدد من موظفي الوزارة وحسب القوانين، والإجراءات النافذة”.

ونفى المكتب الاعلامي لوزير الخارجية السابق ابراهيم الجعفري يوم الخميس ما اسماه الأخبار “المغلوطة” بشأن طلب الاخير استثناء موظفين مشمولين بقانون المساءلة والعدالة.

وكان وزير الخارجية الحالي محمد علي الحكيم قد قال يوم الاربعاء خلال لقائه وسائل اعلام محلية ان الجعفري قد طلب استثناء لـ39 سفيرا مشمولا بقرارات المساءلة والعدالة.