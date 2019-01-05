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الرافدين يزف بشرى جديدة للمتقاعدين

اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن صرف وجبة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم صرف دفعة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 1200 متقاعد.

وأشار الى ان سلفة ضعف وضعفين تكون حسب تقدير راتب المتقاعد وتتراوح ما بين 3 ملايين و7 ملايين، موضحا ان صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.

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