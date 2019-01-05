العمل: فتاتان افتعلتا حريق دار المشردات

قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، إن الحريق الذي شب في دار للمشردات في حي الاعظمية كان مدبراً.

وشب الحريق، الذي سبقته اعمال شغب، صباح يوم الجمعة في الدار المؤلفة من طابقين مما اسفر عن مصرع ست نساء على الاقل.

وقال الوكيل الأقدم في وزارة العمل فالح العامري في مؤتمر صحفي عقده ببغداد إن التحقيقات الاولية تشير الى أن فتاتين اثنتين افتعلتا الحريق والشغب.

وأضاف أن الفتيات المحتجزات طالبن بالخروج من الدار مراراً قبل أن يحدثن اعمال شغب إذ أغلقن الباب بواسطة اسرة النوم منعاً لدخول المسعفين عند اشتعال النيران.

وأشار العامري الى أن فتاة واحدة نجت من الحريق الذي التهم الغرفة، وتم تدوين اقوالها من قبل المحققين، وأقرت بأن العملية كانت مدبرة.

وأظهر تسجيلات مصورة، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حراس المبنى بينما كانوا يحاولون اطفاء الحرائق وتهدئة الوضع.