المحقق الأستاذ: كل المسلمين يكفَّرون لأنهم يزورون قبر النبي

بقلم: سليم الحمداني

الانكار والتدليس والكذب وخلط الأوراق هذا هو نهج سلكه وسار عليه المارقة المجسمة أهل الدس والتدليس فإنهم نشروا الأفكار المشبوهة وروجوا للإلحاد المبطن تحت غطاء الدين لأنهم لم تسلك أفكارهم المتعجرفةحتى الذات الإلهية المقدسة فأعطوها الأوصاف وجعلوا له جسم وأنه يتوارى لعباده على هيأة شاب أمرد جعد قطط إلى آخره من الصفات المزعومة فهذا هو نهج المدلسة الذين كفروا الجميع لم يسلم منهم أحد في شخص لا يؤمن بأفكارهم فإنه كافر ملحد مباح الدم والعرض والمال فكل شخصيمارس ممارسات وعبادات مستحبة ينوي بعملها القرب من الله ويرجوا رضى الله فإنه كافر مدلس وهنا إشارة عن ما يقوم به المدلسة من تكفير المسلمين الذين يقومون بزيارة قبور الأولياء والصالحين وبالخصوص قبر النبي المختار- صلى الله عليه وآله وسلم- رغم أنهم يرون رواية عنإبليس اللعين عندما التقى بالنبي نوح-عليه السلام- فقال إبليس لنبي اسال ربك فهل لي توبة فأوحى الله إليه فقال :توبته أن يسجد لقبر آدم ,وهنا كان تعليق سماحة المحقق الأستاذ حول هذه الرواية فإن الله يأمر بالسجود للقبر لقبر النبي حتى يحصل على التوبة وهذه الروايةفي كتبهم هم من يرويها لأنهم بنفس الوقت كما ذكرنا يكفرون المسلمين لأنهم يتبركون بقبر النبي وهنا كلام سماحة المرجع كما في المحاضرة {26} من بحوث: تحليل موضوعي في العقائد والتاريخ الإسلامي بقوله:

)التوبة في السجود للقبر

يتحدثون عن سجدة غير سجدة إبليس لآدم قال نوح -عليه السلام-: تتوب فقال إبليس: فسل ربك -عزّ وجلّ- هل لي من توبة. فأوحى الله إليه فقال: توبته أن يسجد لقبر آدم… التفت جيدًا، أين نحن من سيرة القبور؟! وأين نحن من السجود للقبور؟! نحن نكفّر من يسجد للقبر، إذًا أين نحن من الزيارة للقبر ومن السجود للقبر، أين هذه وأين زيارة القبور التي نكفّر من أجلها نحن؟!، كل المسلمين يكفَّرون لأنهم يزورون قبر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وقبور الأولياء، أنا أتحدث عن تاريخ،عن سيرة، عن مفسرين، عن مذاهب، كلّهم كتب هذه الروايات، كلهم سمع هذه الروايات.) انتهى كلام الأستاذ

فالمارقة يقولون شيء ويرون شيء آخر إنهم يعرفون الحقيقة لكن بعنادهم بجحودهم يزيفون الحقائق ويوهمون الناس ويبعدونهم عن الحق وأهل الحق .

مقتبس من المحاضرة {26} من بحوث: تحليل موضوعي في العقائد والتاريخ الإسلامي لسماحة السيد الأستاذ – دام ظله –

29 ذي الحجة 1435 هـ – 24 / 10 / 2014م

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