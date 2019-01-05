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ايران تكشف عن “البغدادي” واحباط هجوم بمفخخات على مخافرها الحدودية

اعلن قائد مقر القدس التابع لقوات حرس الثورة الايراني في جنوب شرق البلاد العميد محمد ماراني، اليوم السبت، عن ضبط 30 طنا من المتفجرات خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة في هذه المنطقة من قبل قوات حرس الحدود.

وكشف العميد ماراني، للمرة الاولى عن اشتباك وقع مع “قائد الارهابيين في منطقة جنوب شرق ايران” وهو المدعو “جليل قنبر زهي” الذي هو بمثابة “ابوبكر البغدادي” بالمنطقة.

واضاف انه “حينما دخل هذا الارهابي مع خليته تمكنت قواتنا من التصدي لهم والقضاء عليهم بكل ما اتوا به من امكانيات”.

وتابع ان “هذا الارهابي كان قد جلب معه 2.7 طن من المتفجرات وكان يعتزم تنفيذ هجوم على احد مخافرنا الحدودية بـ 3 سيارات كل منها مفخخة بنحو 800 كغم من المتفجرات”.

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