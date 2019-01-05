ثلاث هزات ارضية تضرب مدينة عراقية والسكان يستشعرون قوتها

ضربت ثلاث هزات ارضية متتالية يوم الجمعة قضاء خانقين شرق محافظة ديالى.

وبحسب مركز الرصد الزلزالي في ايران ان ثلاث هزات ارضية ضربت قضاء خانقين كانت اقواها 3،7 على مقياس رختر.

وبحسب تقرير المركز فان هزتين اخريين ضربت القضاء مساء اليوم احداها كانت بقوة 2،8، والاخرى بقوة 3،2 على مقياس رختر.

واشار التقرير الى ان الهزة الارضية الثالثة كانت بقوة 3،7 على مقياس رختر وقد استشعر قوتها السكان الا انه لم تخلف اي خسائر بشرية او مادية.

من جهتها قالت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في تقرير لها ان مراصدها سجلت حدوث هزة ارضية مساء اليوم في الساعة 8:17 بالتوقيت المحلي تبعد (16 كم) جنوب شرق قضاء خانقين – ديالى.

ونوه التقرير الى ان قوة الهزة قد بلغت 3،7 على مقياس رختر، وقد شعر بها المواطنون في خانقين شعورا خفيفا، مؤكدا انه لم ترد اية انباء عن حصول اضرار.