دولة الاتحاد تعلي سيادة القانون

سعادة جمال السميطي، المدير العام – معهد دبي القضائي

كعادته دائماً وأبداً يطل علينا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – “رعاه الله”، في كل مناسبة ليرسخ في عقولنا وأفهامنا من فتوحات وتجليات ملهمة يثبت بها يحفظه الله تعالى سبل الوئام والسلام ويبين طرق العز والتفوق والسعادة في دروب الحياة فالاتحاد” عزنا وفخرنا ورابطنا المقدس الذي نفتديه بأرواحنا، فنحن دولة قانون يتساوى فيها الجميع أمام سلطانه فلا سلطان على الناس إلا سلطان القانون وكلهم سواسية. حتى الأسرة الحاكمة حفظها الله ونحن نشهد كرجال قانون أننا نعمل وفق مايرضي الله ويوافق تشريعاتنا وقوانيننا. لا سلطان علينا إلا ضمائرنا فأبداً ودائماً كما عبر سيدي القانون فوق الجميع وهذا ماجعل العالم أجمع يجمع على أن الإمارات هي أرض المحبة والسلام. دولة حكامها عدول يسودها القانون وأول من يطبق هذا هم حكامها وأسرهم يحفظهم الله تعالى إن دولة الإمارات العربية المتحدة كيان راسخ الأركان بمؤسساته، فيها يتبرأ الحاكم من أي ظلم ويعمم تبرأه أيضاً ليشمل كل الأسرة السامية

فما أعدلك سيدي. وما أنبل كلماتك التي توافق أفعالك. وما أسعدنا من أمة حباها الله بحكام عدول يغلبون مصالح شعوبهم ويرسمون مستقبل أجيال أمتهم بكلمات كتبت بمداد من النور تبعث الطمأنينة في نفوس المبدعين والمتفوقين لينزلوا بأرضها ويقدموا خبراتهم وإبداعاتهم لخدمة البشرية من أرض الحب والعدل والسلام. عبر تشريعات اقتصادية وتنموية جعلت من دبي العاصمة الأكثر جذباً للاستثمار والمستثمرين من كل العالم.

ثمانية مبادئ ملأتها فخراً وعزاً. ارتأينا نتائجها على أرض الواقع عملاً وإنجازات سجلها التاريخ باسم دولة السعادة والتسامح وخلاصة تجارب أفرزت أعظم النتائج لخير وسعادة البشرية عامة وشعب دولتنا الحبيبة خاصة.

حفظك الله يابلادي الغالية بحكام العدول وشعبك المعطاء ولتبقي أبد الدهر أرض الأمان والسلام.