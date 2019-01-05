ديوان الناصرية ..بجلستة الثامنة ..تجدد وتألق للارث الثقافي والحضاري

حسين باجي الغزي

ليس غريبا عن مدينة الادب والثقافة والحضارة ..مدينة الحرف الاول ومهبط الرسالات ومنار التوحيد..ان تجدد الثقافة والادب يوميا فيها بصورا وأشكال شتى ..ومنها الدوواين الثقافية ..أذ عٌرفت الناصرية بتقاليدها الاجتماعية وأهم هذه التقاليد هي كثرة الدواوين فيهـا ،منذ تأسيسها وكانت هذه الدواوين مجالس ثقافية وإجتماعية وأدبية ومكان لتواجد الزائرين.. ومن أهم هذه الدواوين والتي برزت منذ عهد الخمسينيات ليومنا هذا :-

ديوان السيد زيدان

وكان ديوانا عامرا بأبناء المدينة وهو من الدواوين القديمة في الناصرية وكان مزدهرا بضيوفه وأهله ويجمع شرائح مختلفة من المجتمع واستمر طويلا ويقع هذا الديوان في محلة السراي ((دار السيد زيدان النعيمي نفسه ، محلات وشقق نقابة المعلمين حاليا)).

ديوان الحاج عبد الكريم السبتي :

ويقع هذا الديوان في محلة السويج ، قريب من القيصرية الصغيرة واستمر هذا الديوان بعد وفاته حيث إداره من بعده أحد أخوته وكان يجمع هذا الديوان من أبناء المدينة الكبار وشيوخ العشائر والمسؤولين كون صاحب هذا الديوان من الشخصيات الوطنية وصاحب رأي سديد في مايخص معالجة الأوضاع السائده في ذلك الوقت السياسية منها والاجتماعية بعد الاحتلال البريطاني للعراق .

ديوان الحاج طالب الحاج محمد علي :

وهو من الدواوين المعروفة حيث يضم هذا الديوان أبناء الناصرية من التجار واصحاب الأملاك وكان موقع هذا الديوان في الشارع المؤدي إلى ((اورزدي باك))باتجاه شارع النهر .

ديوان الحاج عبد الأمير عجام :

ويقع هذا الديوان في شارع الجمهورية مقابل مرطبات الأمير وكان هذا المكان دارا كبيره لصاحب الديوان وتتكون من ديوان واسع وسكن اخر للعائلة يقع خلف الديوان وهو من الدواوين المعروفة في الناصرية نظرا لمنزلة راعي هذا الديوان.

ديوان الحاج تقي الحاج عباس :

ويقع هذا الديوان في محلة السراي ، شارع الجمهورية قريب من ديوان الحاج عبد الأمير عجام .

ديوان الحاج فليح المدو :

وهو من الدواوين الشهيرة في الناصرية حيث كان تطرح فيه مختلف الأمور منها مايخص التجارة وكذالك السياسة وأيضا الأدب فتجد في هذا الديوان القصيدة والمشروع التجاري والعمل الخيري والعشائري ومختلف الأمور الأخرى ، وكان يقع هذا الديوان في أحد فروع ((عكد الهوا))باتجاه جامع معروف اغا ، مقابل صيدلية الفرات ، أصبح اليوم عمارة ذات طابقين تحتوي على عدد من المحلات التجارية .

ديوان الحاج علوان الريس :

ويقع في شارع الحبوبي وقد تحول الآن إلى عمارة تجارية .

ديوان آل نجيدي :

ويقع هذا الديوان في محلة السراي مقابل بناية المحافظة السابقة ((قبالة مقهى العروبة الحالي)).

ديوان الشيخ محمد باقر الناصري :

ويقع هذا الديوان في داره الكائنة قرب جامع آل البيت (ع)في محلة السيف .

ديوان السيد راضي السيد عثمان :

يقع هذا الديوان في محلة السراي ، وهو جزء من بيت السيد راضي وبعد وفاته أقام بواجبات الديوان والإشراف عليه السيد محمد حسين السيد راضي وبعد وفاة السيد محمد حسين السيد راضي في أيلول 2008م أشرف على الديوان ولده السيد بشير السيد محمد حسين .

ديوان عبد الياسين الجبوري :

يقع هذا الديوان في شارع الحبوبي مجاور سوق العبايجية .

واستكمالا لهذة الارث الحضاري والثقافي ..انطلقت فكرة أقامة ديوان الناصرية الثقافي في اواسط عام 2018 ..بعد أحياء الاحتفال بيوم الناصرية من قبل ثلة طيبة من ابناء الناصرية…وأستكمالا لهذة المسيرة فقد اتعقدت مساء اليوم

الجلسة الثامنة 4/1/2019 في ديوان المرحوم عبد الرزاق عبود الجازع والذي تضمن عدة محاور المحور الاول للمستشار والمدرب الدولي احسان المشرفاوي ونبذة مختصرة عن الاتكيت ودور التنمية البشرية في بناء المجتمع والمحور الثاني نبذة عن تاريخ الحكام واهم الانجازات التي تحققت على الصعيد الوطني والدولي للحكام للكابتن احمد مگطوف والمحور الثالث نبذة عن تاريخ الرياضيين الرواد لرئيس رابطة الرواد الكابتن سعد عبد الرزاق ونبذة عن حياة الكابتن ناصر حرابه وبعدها نبذة عن تاريخ رموز الفن في المحافظة يقدمها نقيب الفنانين الفنان علي عبد عيد شاعر الديوان لهذه الجلسة الشاعر الكبير محسن الدخيلي.

وسيواصل هذة التجمع النخبوي جلساتة …وستكون الجلسة القادمة في دار الدكتور عدنان المشرفاري ..حمى الله العراق والناصرية الحبيبة من كل سوء ..أللهم أجمع قلوب العراقين ووحد عزمهم وأجمع شملهم ..أنك نعم المجيب ونعم المستعان .

*من كتاب الناصرية تاريخ ورجال / الجزء الرابع

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