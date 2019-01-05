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فرهدة عقارات الدولة المسكوت عنها حتى الآن !

بقلم مهدي قاسم

في غمرة اهتمام الكتّاب المستقلين بملفات الفساد الكبيرة على صعيد نهب المال العام ” المنقول ــ أي السيولة النقدية
” و التركيز على ذلك فقط ، و بشكل مستمر، جرت عملية إهمال تسليط الضوء على فرهدة عقارات الدولة المصادرة من قبال أحزاب و ساسة ، إلا في حالات استثنائية أو عابرة .

بينما عدد العقارات الدولة التي صادرتها أو احتلتها أحزاب و ساسة متنفذين لا يُعد ولا يُحصى و قد يبلغ ثمنها بالتريليونات
..

و يبدو أن عملية مصادرة عقارات الدولة أو الاستحواذ عليها لا زالت جارية ومستمرة ، سيما مع كل دورة انتخابية ، حيث تأتي
وجوه جديدة ظامئة إلى مال كثير ووفير في وقت قصير ، وإلى فيلات كبيرة و مريحة ليعيشوا فيها كملوك صغار ..

و بسبب هذا السكوت أو النسيان بعدم التطرق المتواصل والمكثف على مصادرة أو استحواذ على عقارات الدولة ، جرت عملية امتلاك
مئات من هذه العقارات أن لم تكن أكثر ، سواء من قبل أحزاب و زعماء و قياديين و نواب ومسؤولين آخرين ، و بأسعار بخسة ، كسعر شلغم ، أو بأوراق تملك مزيفة ، وما عملية كشف زوجة أحد النواب السابقين بامتلاكها عقارا بقيمة يبلغ عدة مليارات من عقارات الدولة و بطريقة احتيال
و غش عبر استغلال نفوذ سياسي إلا غيض يسير من هذا الفيض الكثير ..

وهو الأمر الذي يستدعي ، و بالضرورة ، فتح ملفات الفساد الكبيرة والضخمة من هذه الناحية أيضا و التركيز عليها ولكن على
نطاق واسع ، و بشكل مرّكز متواصل ، بهدف تحريك الرأي العام العراقي و إثارة همته حتى يقوم ب تحركات جماهير ية واسعة و ممارسة ضغوط إعلامية متواصلة على الحكومة ومجلس النواب بغية دفعها إلى فتح هذا الملف بشكل جدي و شامل من أجل استرجاع كافة عقارات الدولة التي انتقلت
إلى ملكية أحزاب و ساسة بدون أي وجه حق مشروع

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