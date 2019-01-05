قوات امريكية تدخل كركوك وتتمركز في قاعدة “K1” العسكرية

افاد شهود عيان يوم الجمعة ان قوات قد وصلت الى محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال الشهود ان “قوة عسكرية امريكية كبيرة بعدتها والياتها قد وصلت الى كركوك وتمركزت في قاعدة (K1) العسكرية”.

وانسحبت قوات البيشمركة والامن الاسايش من محافظة كركوك في 16 اكتوبر عام 2017 بعد حملة عسكرية قامت بها القوات العراقية مدعومة من الحشد الشعبي تمكنت من خلالها فرض سيطرتها على المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وشنت الحكومة الاتحادية آنذاك تلك الحملة العسكرية كردة فعل على الاستفتاء الذي اجراه اقليم كوردستان الذي ايد 93 من المصوتين عليه الاستقلال عن العراق.