لاتعليق من حكومة عبدالمهدي حتى الآن .. العبادي يبحث مع السفير الأمريكي انسحاب قوات بلاده من العراق‎

قال رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، إنه بحث مع السفير الأمريكي في العراق دوغلاس سيليمان البدء بانسحاب جزئي للقوات الأجنبية من البلاد.

وذكر بيان صدر عن مكتب العبادي ، يوم الخميس ، أن الأخير “استقبل السفير الامريكي في بغداد دوغلاس سيليمان، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين البلدين والاوضاع في المنطقة والتأكيد على اهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للعراق في مجال الاعمار بعد تحقيق النصر على عصابات داعش الإرهابية”.

مضيفاً “تم بحث البدء بتنفيذ خفض عدد القوات الأجنبية المتواجدة في العراق، حسب الخطة التي وضعتها الحكومة السابقة لهذا الغرض بعد القضاء على داعش”.

ولم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة العراقية برئاسة عادل عبدالمهدي بخصوص لقاء العبادي مع سيليمان، خاصة وأنه يأتي بعد أيام على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العراق، التي أكد خلالها عدم وجود نية لدى الولايات المتحدة لسحب قواتها من البلاد ، إذ أكد إنه ليس لديه خطط للانسحاب من العراق قائلاً: «في الواقع، بإمكاننا استخدام (العراق) كقاعدة إذا أردنا القيام بشيء في سوريا».