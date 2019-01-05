Posted on by

لاتعليق من حكومة عبدالمهدي حتى الآن .. العبادي يبحث مع السفير الأمريكي انسحاب قوات بلاده من العراق‎

قال رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، إنه بحث مع السفير الأمريكي في العراق دوغلاس سيليمان البدء بانسحاب جزئي للقوات الأجنبية من البلاد.

وذكر بيان صدر عن مكتب العبادي ، يوم الخميس ، أن الأخير “استقبل السفير الامريكي في بغداد دوغلاس سيليمان، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين البلدين والاوضاع في المنطقة والتأكيد على اهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للعراق في مجال الاعمار بعد تحقيق النصر على عصابات داعش الإرهابية”.

مضيفاً “تم بحث البدء بتنفيذ خفض عدد القوات الأجنبية المتواجدة في العراق، حسب الخطة التي وضعتها الحكومة السابقة لهذا الغرض بعد القضاء على داعش”.

ولم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة العراقية برئاسة عادل عبدالمهدي بخصوص لقاء العبادي مع سيليمان، خاصة وأنه يأتي بعد أيام على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العراق، التي أكد خلالها عدم وجود نية لدى الولايات المتحدة لسحب قواتها من البلاد ، إذ أكد إنه ليس لديه خطط للانسحاب من العراق قائلاً: «في الواقع، بإمكاننا استخدام (العراق) كقاعدة إذا أردنا القيام بشيء في سوريا».

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close