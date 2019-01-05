للمرة الرابعة على التوالي اقليم كوردستان العراق ينظم المهرجان الدولي لسينما ضد الارهاب بمشاركة دولية واسعة

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

ستشهد عاصمة اقليم كوردستان العراق اربيل للمرة الرابعة على التوالي فعاليات المهرجان الدولي لسينما ضد الارهاب للفترة من الاول من فبرایر/ شباط 2019 ولمدة ثلاثة ايام بمشاركة (12 ) دولة كما سيشارك في المهرجان عدد كبير من الافلام القصيرة يتسابقون لكسب جوائز المهرجان بالاضافة الى حضور 15 من رؤساء ومدراء المهرجانات السينمائية الدولية والعربية .

واكد الفنان القدير المخرج السينمائي المبدع اياد جبار بان اكثر الدول المشاركة في هذه الدورة وهي الرابعة ، هي الدول العربية التي تعاني من مشكلة الارهاب منها المملكة العربية السعودية التي تحارب الارهاب ومصر واليمن و سوريا والعراق ، كما ستشارك سلطنة عمان والمملكة المغربية اضافة الى عدد من الدول الاوروبية .

واضاف جبار بان اغلبية الافلام المشاركة في هذه الدورة من المهرجان هي افلام مميزة جدا وتم اختيارها بعناية ودقة من قبل لجنة مختصة وستكون هنالك منافسة قوية جدا بين الافلام المشاركة ولاهمية المشاركات قررت لجنة التنظيم للمهرجان زيادة جوائز المسابقة الى 14 جائزة.

وكشف مدير المهرجان المخرج اياد جبار بانه سيقام على هامش المهرجان جلسات نقدية صباحية للافلام المشاركة بحضور مخرجيها طيلة ايام المهرجان ويتضمن المهرجان كذلك إقامة جلسات وندوات حوارية خاصة حول السينما والإرهاب وكيفية تصدي الفن السابع للأفكار المتطرفة والإرهابية، وأهم الأفلام الكردية والعراقية التي تناولت مسالة الإرهاب بنجاح، بما فيه طبع كتاب حول السينما والإرهاب ودور السينما لمكافحته، بقلم الكاتب والناقد العراقي مهدي عباس، وتوزيع الكتاب في حفلة توقيع في المهرجان، بالإضافة إلى معرضين للفوتوغراف؛ الأول عن مراحل نضال الشهيد شوكت شيخ يزيدين، والثاني حول الضحايا من النساء الإيزيديات بيد الإرهاب وداعش..

واشار المخرج اياد جبار بان التحضيرات لأعمال المهرجان الدولي الرابع للسينما ضد الإرهاب في مدينة أربيل عاصمة اقليم كردستان، والتي تحمل هذه الدورة اسم القيادي الوطني الشهيد شوكت شيخ يزدين تسير وفق الخطة المرسومة للوصول الى اعلى مستوى لتنظيم المهرجان من كافة الجوانب الادارية والفنية واللوجستية مضيفا بان هذا المهرجان يتميز بأنه المهرجان المختص الوحيد بأفلام السينما ضد الإرهاب والافلام التي تحارب الفكر الإرهابي بمعالجات وطروحات سينمائية، حيث أنه المهرجان الوحيد في كردستان والعراق والمنطقة والدول العربية الذي يعنى بهذا الشأن.

وسيتم توزيع 14 جائزة للافلام الفائزة في المسابقة الرسمية للمهرجان، مع توزيع جوائز خاصة باسم الشهيد شوكت شيخ يزيدين على الفنانين والمخرجين والمصورين والكتاب الذين ساهموا بنجاح في أعمالهم في نبذ فكر التطرف والإرهاب ونشر فكرة السلام والتعايش السلمي.

كما سيعرض أيضاً فيلم قصير حول حياة ونضال القيادي الوطني الشهيد شوكت شيخ يزيدين في الافتتاح الرسمي للمهرجان في الأول من فبراير/ شباط 2019.

وكان الشهيد شوكت شيخ يزيدين من الداعمين الأساسيين للسينما الكردية والفن السينمائي في إقليم كردستان. واستشهد مع مجموعة كبيرة من رفاقه إثر عملية إرهابية يوم الأول من شباط/ فبراير عام 2004.

ويقام المهرجان الدولي للسينما ضد الإرهاب في هذا اليوم سنوياً، منذ 4 أعوام تخليداً لذكرى شهداء الأول من شباط، والذين أصبح منبراً لنشر السلام والتعايش السلمي في إقليم كردستان.