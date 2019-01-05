(محدث) مصرع 8 نزيلات واصابة 24 إثر أعمال شغب وحريق في دار لـ”المشردات” شمال بغداد

لقيت 8 نزيلات مصرعهن واصيب 24 آخريات بجروح إثر اندلاع أعمال شغب، داخل دار للمشردات في منطقة الأعظمية شمال العاصمة العراقية بغداد ، اعقبها اندلاع حريق .

وكانت حصيلة سابقة اشارت لمصرع 6 نزيلات دون الاشارة الى عدد الاصابات.

مصادر أمنية عراقية ، افادت بان “داراً للمشردات تابعًا للدائرة الإصلاحية شهد أعمال شغب ، أسفرت عن اندلاع حريق في الطابق الثاني من الدار ”، مبينًا أن “فرق الدفاع المدني استطاعت إخماد الحريق”.

الدار تابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومكون من طابقين الاول للايتام والطابق العلوي للمشردات .

شهود عيان من مكان الحادث ومصادر صحية ، اشارت خلال الساعات الاولى من اندلاع الحريق الى ان 6 سجينات لقين مصرعهن جراء الحريق دون ان تنوه الى ما اذا كانت هناك اصابات ام لا .

بدورها ، اكدت محافظة بغداد انها غير مسؤولة عن ادارة دار المشردات ، وان مسؤولية إدارة هذه الدار تقع على عاتق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وقالت المحافظة في بيان صحفي :” ان بعض وسائل الإعلام تناقلت خبر حادث حريق دار المشردات وحملت المسؤولية للمحافظة” ، مبينة انها غير معنية بأدارة هذه الدار وان إدارتها تقع على عاتق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وبحسب آخر احصائية لعدد الضحايا ، فقد ادى الحادث الى مقتل 8 نزيلات واصابة 24 بجروح .