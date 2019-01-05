مسؤول بالخارجية الأميركية: لا رواية سعودية موثوقة بشأن مقتل خاشقجي حتى الآن

5 يناير 2019

أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إنه لا رواية سعودية موثوقة حتى الآن بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر المسؤول أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، سيؤكد الحاجة للمحاسبة والمصداقية في التحقيق وذلك خلال جولة له بالشرق الأوسط الأسبوع المقبل تشمل الرياض.

وأضاف في إفادة للصحافيين عن جولة بومبيو: “الوزير يواصل باستمرار اتصالاته بالسعوديين…للدفع من أجل المحاسبة والمصداقية ووجود رواية سعودية موثوقة لما حدث”.

وتابع: “لا أعتقد من وجهة نظري أن الرواية التي يقدمها السعوديون أو العملية القضائية ترقى إلى مستوى المصداقية وتحقيق المساءلة”.

وأشار إلى أن بومبيو يريد أن يحدد السعوديون مرتكبي الحادث ومدبريه وتطبيق العقوبات الملائمة.

وخلصت المخابرات الأميركية في وقت سابق إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو الذي أمر بقتل خاشقجي.

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت، الجمعة، أن بومبيو سيقوم بجولة في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، تشمل السعودية، والأردن، ومصر، والبحرين، والإمارات، وقطر، وعمان، والكويت.

وذكرت الوزارة أن بومبيو سيسعى خلال زيارته للرياض للاطلاع على أحدث تطورات التحقيق السعودي في قضية الصحافي جمال خاشقجي الذي قتل في أكتوبر/ تشرين الأول. وقالت الوزارة في بيان إن الجولة ستبدأ في الثامن من يناير/ كانون الثاني وتستمر حتى 15 من الشهر نفسه.

وستكون أول جولة لبومبيو للشرق الأوسط منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب مؤخراً نيته سحب القوات الأميركية من سورية، وهو القرار الذي دفع جيم ماتيس، وزير الدفاع السابق للاستقالة، فضلاً عن موقف إدارة ترامب المتشدد من إيران.

ويتوقع أن تخيم القضيتان على أجندة بومبيو أثناء زيارته للشرق الأوسط.