نجاة رئيس جهة سياسية من محاولة اغتيال في محافظة عراقية

نجا الامين العام للانتفاضة الشعبانية مهند الزريجاوي من محاولة اغتيال امام داره في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى.

وقال الزيرجاوي في تصريح ان شخصا متنكرا بزي النساء هاجمه اثناء خروجه من المنزل في الرميثة وحاول قتله مساء يوم امس الجمعة، مشيرا الى انه تمكن من ان يفلت من بين يدي القتال بعد مقاومته لبرهة من الوقت ليدخل الى المنزل ويغلق الباب على نفسه ويجري اتصالا هاتفيا بالقوات الامنية.

واضاف انه لا حظ سلاحا بيد القاتل ولكن لم يتمكن من تشخيص نوعه، منوها الى ان الهجوم وقع اثناء غياب حمايته وكاميرات المراقبة الموجودة في منزله اظهرت بعد اعادة التسجيلات الفيديوية ان القاتل كان يراقب منزلهم منذ ساعة من وقوع الهجوم.

واوضح الزريجاوي ان قوات الشرطة جاءت الى منزله واجرت كشف دلالة وضبطت كيسا يحتوي على عباءة نسائية كان القاتل قد تنكر بها قبل الهجوم.

وعن الجهة التي تقف خلف الحادث قال الامين العام للاتفاضة انه حركته لم تملك عداوة مع أي جهات باستثناء “اعداء الشعب العراقي من ازلام النظام السابق، وتنظيم داعش”.