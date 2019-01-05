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هوس الغرور

احمد كاظم
اعراض من يعاني من هوس الغرور :
اولا: مخاطبة الاخرين بصيغة الجمع: نحن و كتبنا و قلنا و نشرنا و حذرنا وغيرها.
ثانيا: مخاطبة من يختلف مع آرائه بانفعال شديد و بألفاظ غير لائقة ليقلل من مكانة المنتقد و ليرفع من مكانته.
ثالثا: يدعي العلم و الفلسفة و الادب و يعزز اقواله و كتاباته بأسماء المشاهير في هذه المجالات او بمصطلحات بلغة غير عربية.
رابعا: يشير الى انه كتب ما لا يحصى و نشر ما لا يحصى في كل المحالات العلمية و الفلسفية و الادبية.
خامسا: يشير الى ان انتاجه الفكري تتداوله و تثني عليه جماهير غفيرة مع الاطراء المفرط.
سادسا: المبالغة في الوصف و في طريقة التعبير.
سابعا و هذا مهم: يعتقد ان ما يكتبه (منّة) على الناشر و على القارئ.
ثامنا: و هذا الاهم: يعتقد ان ما يكتبه هو نهاية الفكر و غير قابل للمناقشة.

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