احمد كاظم
اعراض من يعاني من هوس الغرور :
اولا: مخاطبة الاخرين بصيغة الجمع: نحن و كتبنا و قلنا و نشرنا و حذرنا وغيرها.
ثانيا: مخاطبة من يختلف مع آرائه بانفعال شديد و بألفاظ غير لائقة ليقلل من مكانة المنتقد و ليرفع من مكانته.
ثالثا: يدعي العلم و الفلسفة و الادب و يعزز اقواله و كتاباته بأسماء المشاهير في هذه المجالات او بمصطلحات بلغة غير عربية.
رابعا: يشير الى انه كتب ما لا يحصى و نشر ما لا يحصى في كل المحالات العلمية و الفلسفية و الادبية.
خامسا: يشير الى ان انتاجه الفكري تتداوله و تثني عليه جماهير غفيرة مع الاطراء المفرط.
سادسا: المبالغة في الوصف و في طريقة التعبير.
سابعا و هذا مهم: يعتقد ان ما يكتبه (منّة) على الناشر و على القارئ.
ثامنا: و هذا الاهم: يعتقد ان ما يكتبه هو نهاية الفكر و غير قابل للمناقشة.
هوس الغرور
احمد كاظم