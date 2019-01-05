احمد كاظم

اعراض من يعاني من هوس الغرور :

اولا: مخاطبة الاخرين بصيغة الجمع: نحن و كتبنا و قلنا و نشرنا و حذرنا وغيرها.

ثانيا: مخاطبة من يختلف مع آرائه بانفعال شديد و بألفاظ غير لائقة ليقلل من مكانة المنتقد و ليرفع من مكانته.

ثالثا: يدعي العلم و الفلسفة و الادب و يعزز اقواله و كتاباته بأسماء المشاهير في هذه المجالات او بمصطلحات بلغة غير عربية.

رابعا: يشير الى انه كتب ما لا يحصى و نشر ما لا يحصى في كل المحالات العلمية و الفلسفية و الادبية.

خامسا: يشير الى ان انتاجه الفكري تتداوله و تثني عليه جماهير غفيرة مع الاطراء المفرط.

سادسا: المبالغة في الوصف و في طريقة التعبير.

سابعا و هذا مهم: يعتقد ان ما يكتبه (منّة) على الناشر و على القارئ.

ثامنا: و هذا الاهم: يعتقد ان ما يكتبه هو نهاية الفكر و غير قابل للمناقشة.