ائتلاف العبادي يكشف حقيقة تركه بغداد

كشف المكتب الاعلامي لائتلاف النصر، بقيادة حيدر العبادي، اليوم السبت، حقيقة مغادرة الاخير العاصمة بغداد.

وقال المكتب الاعلامي في بيان ان “كل ما يشاع في وسائل الاعلام عن مغادرة حيدر العبادي العراق او تركه العاصمة الحبيبة بغداد عار عن الصحة، وهو جزء من ترويج مكشوف لاجندات اجنبية، وجزء من تنافس سياسي رخيص تمارسه جهات غير مسؤولة، وهي شبيهة بالحملة الكاذبة التي تشيع باشغاله لعدد من عقارات الدولة، مع ان الجميع يعلم ان العبادي وخلال فترة حكمه لم يتجاوز او يوظف امكانات الدولة لصالحه، ودخل وخرج من المسؤولية وهو يقيم بمكان واحد”.

واضاف البيان “ندعو الى التحلي بالقيم السياسية الرفيعة، ونؤكد ان مهام الساسة خدمة شعوبهم واوطانهم، وان يتحلّوا بهم الخدمة وهمة المنجز”، مؤكدا ان “العبادي لن يتخلى عن مهامه الوطنية التي حمل مسؤوليتها منذ قبوله التكليف، وهو بصدد الاستمرار بمشروع ائتلاف النصر كمشروع وطني عراقي يراد له اتمام مسيرة الانتصارات والمنجزات التي تحققت خلال الاربع سنوات الماضية بهمة وصمود ابناء الشعب وقواه ونخبه الخيرة”.