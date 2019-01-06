ابرز قيادي في PKK : سنقف ضد اي حلف معادي لايران في المنطقة

قال الرئيس المشترك للهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكوردستاني KCK جميل بايك (قيادة حزب العمال الكوردستاني PKK) أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تشكيل تحالف معادي لإيران ، في المنطقة، لكن حزب العمال الكوردستاني PKK لن يسمح بتحقيق ذلك.

وقال باييك وهو أبرز قيادي في PKK في مقابلة مع قناة ميديا نيوز(تابع للحزب) إن:« الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تشكيل تحالف يضم العراق وتركيا و الكورد ضد إيران لكننا نقف عقبة أمام ذلك».

واللافت في لقاء بايك، أن وسائل إعلام PKK، خاصة وكالة أنباء “الفرات” التي تعتبر لسان حال الحزب، أوردت الفقرة المتعلقة بوقوف PKK عقبة في وجه تشكيل الولايات المتحدة حلفاً في المنطقة ضد إيران، في قسمها التركي فقط ، بينما حذفت الفقرة المذكورة من كلام جميل بايك من القسمين العربي والكوردي بلهجتيها (الكرمانجي والسوراني) .

وأضاف بايك « أننا في حزب العمال الكوردستاني سنقف ضد كل تحالف دولي أو أمريكي يهدد إيران»، مشددا على أنهم« يحاولون منع انضمام الكورد إلى هذا التحالف».

وأشار القيادي البارز والمتنفذ في PKK إلى أن« الولايات المتحدة الأمريكية تحاول جر الكورد إلى تحالف معادي لإيران يضم العراق وتركيا إلا أننا نقف في وجه تلك المحاولات بكل عزم وإصرار».

ولحزب العمال الكوردستاني PKK علاقات وثيقة مع النظامين الإيراني والسوري منذ ثمانينات القرن الماضي، وفق مصادر قيادية كوردية سورية وغير سورية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ، رصد مكافآت مالية بملايين الدولارات لمن يدلي بمعلومات عن مكان تواجد ثلاثة من قادة حزب العمال الكوردستاني.

وحددت السفارة الامريكية في تركيا في بيان مبالغ متفاوتة لكل واحد منهم. فقد عرضت 5 ملايين دولار من أجل الحصول على معلومات عن مكان تواجد مراد قره يلان و4 ملايين مقابل جميل بايك و3 ملايين مقابل دوران كالكان.