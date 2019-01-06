ادارة PYD تقول انها ستسمح لاحزاب المعارضة بالعمل في مناطق سيطرتها

قررت ما تسمى بـ«لجنة شؤون الأحزاب السياسية» في إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD اليوم السبت السماح للأحزاب “غير المرخصة” بفتح مكاتبها ابتداء من اليوم .

وكانت ادارة PYD وطيلة الاعوام الماضية من عمرها تتخذ من ” الترخيص” حجة لاغلاق مقرات الاحزاب المعارضة لها في مناطق سيطرتها بغربي كوردستان(كوردستان سوريا) ، خاصة احزاب المجلس الوطني الكوردي السوري المعارض .

وقالت اللجنة ، في بيان : انه « بناء على المصلحة الوطنية واستجابة لمبادرة المؤتمر الوطني الكوردستاني لتهيئة الظروف والمناخات للحوار الكوردي ــ الكوردي، وتوحيد الموقف الوطني تجاه كافة القضايا قررت لجنة شؤون الأحزاب السياسية السماح للأحزاب غير المرخصة لدى الإدارة الذاتية بفتح مكاتبها».

وتابع البيان« على الجهات المعنية الالتزام بمضمونه»، مشيرا الى ان هذا القرار ينشر في كافة وسائل الإعلام ويعتبر نافذاً من تاريخ 5/1/2019 ».

وكان عبد الكريم عمر الرئيس المشترك لهيئة العلاقات الخارجيّة في مقاطعة الجزيرة التابعة للإدارة الذاتيّة ، قال يوم الجمعة ، في تصريح إعلامي تابعته (باسنيوز) إن الإدارة سوف تطلق سراح كافة المتعلقين السياسيين والسماح للأحزاب الكوردية بافتتاح مكاتبها ومقراتها في المناطق الكوردية بغرب كوردستان من جديد».

وبالصدد، قال مصدر كوردي سوري مطلع لـ(باسنيوز):« قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية التابعة لـPYD السماح للأحزاب غير المرخصة لدى الإدارة الذاتية بفتح مكاتبها جاء بعد زيارة وفد من مجلس سوريا الديمقراطية الى اربيل مؤخرا».

واكد المصدر ، مطالباً بعدم ذكر اسمه ، ان ” وفد مجلس سوريا الديمقراطية( الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية) الذي زار اربيل تعهد خلال لقائه بمسؤولين في إقليم كوردستان بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والسماح للأحزاب الكوردية بفتح مكاتبها».

كانت إدارة PYD تنفي طيلة السنوات الماضية وجود معتقلين سياسيين في سجونها بغرب كوردستان على الرغم من قيامها باعتقال العشرات من قيادات وكوادر أحزاب المجلس الوطني الكوردي المعارض في سوريا وإغلاق مكاتب أحزابه ومنعها من ممارسة أي نشاطات سياسية في غرب كوردستان.

وأطلق ما يسمى بـ« المؤتمر الوطني الكوردستاني» KNK فرع غربي كوردستان( وهو إطار يتبع لحزب العمال الكوردستاني PKK ) «مبادرة» قال إن الهدف منها هو توحيد الصف الكوردي في كوردستان سوريا.