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ارتفاع معدل العنف ضد الرجال بكوردستان: نحو 100 حالة قتل وخيانة وعنف جنسي

أعلن سكرتير اتحاد رجال كوردستان برهان علي فرج يوم السبت عن ارتفاع معدل العنف ضد الرجال في الاقليم خلال عام 2018 مقارنة في العام الذي سبقه.

وقال علي فرج في مؤتمر صحفي عقده اليوم في السليمانية، ان لجان الاتحاد سجلت 585 شكوى تخص العنف ضد الرجال اضافة الى 150 حالة انتحار، مردفا بالقول انه للاسف تم تسجيل 5 حالات قتل في عام 2018 بحق رجال في كوردستان.

ونوه الى تسجيل 39 حالة طرد، و57 خيانة جنسية واكثر من 200 حالة حرامان من اللقاءات التي تجمع الاباء مع الاولاد، و36 حالة اجبار وعنف بممارسة الجنس.

واضاف انه “للاسف فان معدلات العنف ضد الرجل قد ارتفعت في ذلك العام عما سبقه من الاعوام ما يستدعي الجهات المعنية للتدخل”.

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