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الأنبار تعلق على عودة علي حاتم سليمان وتكشف حقيقة “المصالحة”

علقت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، اليوم السبت، على أنباء عودة أحد شيوخ عشائر الدليم، علي حاتم سليمان إلى المحافظة، والصادرة بحقه مذكرة إلقاء قبض.

وقال رئيس اللجنة نعيم الكعود أن “الانباء التي تحدثت عن عودة علي حاتم سليمان غير صحيحة، وهو لم يدخل أرض الانبار منذ أحداث داعش”.

وبين الكعود أن “هناك مصالحة أجرتها الحكومة الاتحادية مع بعض شيوخ الانبار، لكن لا نعرف هل علي حاتم سليمان ضمن هؤلاء الشيوخ أو لا”.

ونفى مصدر مسؤول في مطار بغداد الدولي يوم الجمعة عودة أمير عشائر الدليم المطلوب للحكومة العراقية علي حاتم السليمان.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت انباء تفيد بعودة السليمان الى العراق بعد تسوية سياسية بوساطة قادة سياسيين سنة.

وقال المصدر ان “تلك الانباء عارية عن الصحة”.

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