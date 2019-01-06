الاولمبياد الخاص العراقي يشارك للمرة الخامسة في تاريخه بالألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص أبوظبى 2019

كشف المركز الإعلامي للرئاسة الإقليمية بالقاهرة في بيان صحفي أصدره

بالأمس، وعقب غلق باب التسجيل والكشف عن الحصص (الكوته) النهائية لمشاركة

برامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالألعاب العالمية التي ستقام في

العاصمة الإماراتية أبوظبى 2019 ، والتي تقام الألعاب تحت رعاية صاحب

السمو الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات

المسلحة ، وتشهد مشاركة 7500 لاعب ولاعبه من 192 ، يشاركون في 22 رياضة

اولمبية إلى جانب رياضين استعراضيتين ، إلى جانب مجموعه من المؤتمرات

العالمية ويصل عدد المشاركين في الالعاب عشرة الالف مشارك، وتبلغ حصة

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1639 مشارك من بينهم 1163 لاعبا ولاعبة

وشريك ، وتقام الألعاب من الفترة من 14 وحتى 21 مارس2019.

ووصف المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى

بأن مشاركة برامج المنطقة بعالمية أبوظبى تعد الأكبر والأضخم فى تاريخ

مشاركات برامج المنطقة فى الالعاب العالمية ، ولو نظرنا الى حصة المنطقة

فى الالعاب المضية 2015 بلوس انجلوس شاركت المنطقة ب 443 مشاركا من 15

دولة 74 الامارات ، 11 البحرين،68 مصر ،32 ايران،12 العراق،20 الاردن

،22 لبنان،35 ليبيا،36 المغرب ،31 فلسطين،21 قطر ،25 السعودية،18

سوريا،10 تونس، 28 الجزائر .

مضيفا ونظرا لاقامتها باحدى دول المنطقة وصلنا الى رقم مفرح من

المشاركات ، وانه يعتبرها فاتحة خير على برامج المنطقة وفى العالم الاول

من الخمسين سنه الجديدة فى عمر حركة الاولمبياد الخاص بعد ان احتفلنا

العام الماضى باليوبيل الذهبى ، وأنه على ثقة من أن الالعاب العالمية

الصيفية السادسة عشر التى فازت بتنظيمها المانيا 2023 سوف تشهد ايضا

مشاركة متميزة من مختلف برامج المنطقة ، نظرا للاهتمام المتزايد بذوى

الاعاقة الفكرية فى مختلف برامج المنطقة على مختلف الاصعدة الرسمية

والاهلية .

حيث كشف البيان أن اللجنه الفنية للرئاسة الاقليمية والتى تضم د. عماد

محيى الدين مدير عام الرياضة والتدريب وشريف الفولى مدير عام الالعاب

والمسابقات أن مشاركة العراق في الألعاب العالمية بأبوظبى 2019 ، حيث

شاركت في أخر العابا عالمية صيفية اقيمت بلوس أنجلوس بأمريكا 2015 من

خلال 11 لاعبا ولاعبه، كما شاركت عام 2003 بألعاب دبلن بإيرلندا، وعام

2007 بألعاب شنغهاي بالصين، وعام 2011 بألعاب اثنيا باليونان ، و تشارك

العراق في أبوظبى ببعث قوامها 109 مشاركا بينهم 78 لاعبا ولاعبه

تأسس الاولمبياد الخاص العراقي عام 2000، ويبلغ عدد اللاعبين المسجلين

6225 لاعبا وشريكا وعدد المدربين 181 مدربا، وتبلغ عدد المسابقات التي

تقام في العام الواحد 61 مسابقة.