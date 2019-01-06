Posted on by

الحفل التكريمي للشاعر الكبير عريان السيد خلف في ستوكهولم

عريان في الذاكرة
……….
الحفل التكريمي للشاعر الكبير عريان السيد خلف
والذي تقيمه
مجموعة من منظمات المجتمع المدني في ستوكهولم

يوم السبت الموافق 12/1/2019
الساعة السادسة مساءا
وعلى قاعة الجمعية المندائية في ستوكهولم

Jamtlandsgatan 151 A
162 62 Vällingby

الدعوة عامة
المنظمات العراقية المنظمة للاحتفالية
…………
الجمعية المندائية في ستوكهولم
منظمة الحزب الشيوعي العراقي في السويد
تنسيقية التيار الديمقراطي في ستوكهولم
رابطة الانصار في ستوكهولم وشمال السويد
الرابطة المندائية للثقافة والفنون
جمعية بابلون للثقافة والفنون
اتحاد الكتاب العراقيين في السويد
الاتحاد الديمقراطي للجمعيات العراقية في السويد
رابطة المرأة العراقية في السويد

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close