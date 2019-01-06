الحفل التكريمي للشاعر الكبير عريان السيد خلف في ستوكهولم

عريان في الذاكرة

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الحفل التكريمي للشاعر الكبير عريان السيد خلف

والذي تقيمه

مجموعة من منظمات المجتمع المدني في ستوكهولم

يوم السبت الموافق 12/1/2019

الساعة السادسة مساءا

وعلى قاعة الجمعية المندائية في ستوكهولم

Jamtlandsgatan 151 A

162 62 Vällingby

الدعوة عامة

المنظمات العراقية المنظمة للاحتفالية

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الجمعية المندائية في ستوكهولم

منظمة الحزب الشيوعي العراقي في السويد

تنسيقية التيار الديمقراطي في ستوكهولم

رابطة الانصار في ستوكهولم وشمال السويد

الرابطة المندائية للثقافة والفنون

جمعية بابلون للثقافة والفنون

اتحاد الكتاب العراقيين في السويد

الاتحاد الديمقراطي للجمعيات العراقية في السويد

رابطة المرأة العراقية في السويد