الديمقراطي الكوردستاني: سنراعي امرين للاتحاد الوطني

خلال لقاء لسكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني مع القنصل العام الامريكي في اقليم كوردستان، اليوم السبت، تمت الاشارة الى استمرار جهود الحزب الديمقراطي مع الاطراف الكوردستانية الاخرى لتشكيل حكومة جديدة وقوية تقدم الخدمات لاهالي الاقليم.

وجاء في بيان للحزب ان سكرتير المكتب السياسي فاضل ميراني، استقبل القنصل العام الامريكي في اقليم كوردستان ستيف فيكن ونائبه للشؤون التجارية سيليفيا.

واشار البيان الى ان ميران وفضلا عن ترحيبه بالوفد الامريكي قدم التهاني بالعام الميلادي الجديد، معربا عن امله ان تشهد العلاقت بين امريكا والاقليم نموا مضطردا.

واشار ميراني الى التطورات في العملية السياسية العراقية بالقول ان اقليم كوردستان يهتم كثير بتطبيع الاوضاع في كركوك وكذلك الخطوات والمساعي التي يبذلها حزبه مع الاطراف الاخرى في الاقليم من اجل تشكيل حكومة جديدة وقوية في الاقليم تقدم الخدمات الى اهالي الاقليم مستمرة، لافتا الى انه من اجل هذا الهدف فان الحوارات والمباحثات من اجل التوصل لاتفاق مناسب ستكون متواصلة.

وفي محور اخر من اللقاء اكد ميراني على انه بعد اعلان النتائج النهائية لانتخابات برلمان كوردستان التي وصفها بانها عملية ديمقراطية ناجحة فان حزبه فاز بالمرتبة الاولى الا ان الحزب يؤمن بان المصالح العليا للاقليم وحماية واستقرار وامن الاقليم مقدم على اي منصب او درجة او مكسب، معلنا ان الاستحقاق الانتخابي مهم عند الديمقراطي ولكن ليس (الفيفتي فيفتي) اي المناصفة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني كون تجربة السنوات المنصرمة اثبتت ان هذا النظام لم يكن ناجحا ولكن الديمقراطي سيراعي تاريخ وثقل الاتحاد الوطني الكوردستاني، حسب تعبيره.

كما اشار البيان الى ان القنصل الامريكي ستيف فيكن قدم شكره لميراني لحفاوة الاستقبال وتمنى ان تشكل حكومة الاقليم باسرع وقت من اجل تقديم الخدمات الشعب الكوردستاني، مضيفا ان امريكا ستستمر في تقديم المساعدة والتنسيق المشترك بين الجانبين لحماية اقليم كوردستان بصورة خاصة والعراق عموما.