الشيخ علي: دعوات من امريكا لتنفيذ انقلاب بالعراق وتشكيل حكومة برئاسة آل رباط

كشف النائب فائق الشيخ علي عن دعوات اطلاقها عراقيون من امريكا لتنفيذ عملية انقلاب للحكم في العراق.

وكتب شيخ علي تغريدة على حسابه بتويتر، “عقد عراقيون من (جمعية “خريطي” الوطنية العراقية الأميركية) مؤتمراً في ولاية ميشغان، دعوا فيه إلى إنقلاب وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة عبد الواحد شنان آل رباط.

واضاف ان السيناتور جيمس كوتي القى كلمة في المؤتمر.

وال رباط هو رئيس اركان الجيش العراقي الاسبق.

