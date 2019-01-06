Posted on by

الشيخ علي: دعوات من امريكا لتنفيذ انقلاب بالعراق وتشكيل حكومة برئاسة آل رباط

كشف النائب فائق الشيخ علي عن دعوات اطلاقها عراقيون من امريكا لتنفيذ عملية انقلاب للحكم في العراق.
وكتب شيخ علي تغريدة على حسابه بتويتر، “عقد عراقيون من (جمعية “خريطي” الوطنية العراقية الأميركية) مؤتمراً في ولاية ميشغان، دعوا فيه إلى إنقلاب وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة عبد الواحد شنان آل رباط.
واضاف ان السيناتور جيمس كوتي القى كلمة في المؤتمر.
وال رباط هو رئيس اركان الجيش العراقي الاسبق.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close