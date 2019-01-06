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العامري يكشف عن رفض العراق طلباً أمريكياً والموقف من القضية الفلسطينية

كشف زعيم منظمة بدر هادي العامري، اليوم السبت، عن رفض العراق طلباً امريكياً، مشيرا الى ان موقف العراق “ثابت” من القضية الفلسطينية.

وقال العامري في كلمة له خلال مؤتمر اقيم في العاصمة بغداد ان “موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية ورفض كل انواع الاحتلال للاراضي العربية”.

واضاف “رفضنا طلبات الامريكان بانشاء قواعد عسكرية او تواجد قوات برية في العراق”، مؤكدا ان “العراق اليوم بحاجة الى توحيد الصفوف وموقف وطني لتحقيق السيادة الكاملة”.

واشار الى ان “موقف المقاومة كان له الاثر الكبير في خروج الاحتلال بالاضافة الى موقفي المرجعية والشعب الرافض للاحتلال”، منوها الى ان “اكبر المتفائلين كان يراهن على ان خروج الامريكان من العراق لا يحدث الا بعد عام 2030”.

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