المعارضة السورية تصدر قائمتها الخاصة بالإرهاب ومموليه

أصدرت ‹هيئة القانونيين السوريين› التابعة للمعارضة السورية، قائمة بأسماء أشخاص وكيانات من «مرتكبي جرائم ضد الإنسانية وممولي الإرهاب في سوريا»، تصدّرها اسم الرئيس السوري بشار الأسد، فضلا عن مئات الضباط والشخصيات العسكرية والمدنية المقربة من النظام، والتي إما موّلت النظام، أو شاركت في عمليات القتل في البلاد.

وضمت القائمة 677 اسماً لشخصيات وكيانات «إرهابية» ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق القائمة.

وقالت ‹هيئة القانونيين السوريين› إن القائمة جاءت رداً على قائمة (ممولي الإرهاب) التي أصدرها النظام السوري مؤخراً، وشملت 615 شخصاً، و105 كيانات مختلفة، من جنسيات عربية وأجنبية.

واعتبرت أنه «لا يمكن للجلاد والمدان بآلاف التقارير لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، أن يمتلك مجرد الحق القانوني في إصدار هكذا قرارات أو قوائم».

وشملت قائمة ‹هيئة القانونيين السوريين› 477 شخصية سورية «ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية بحق الشعب السوري».

وأشارت الهيئة إلى أنها استندت في إعداد القائمة إلى «الوقائع والأدلة القانونية الموثقة رسمياً، وتقارير منظمات دولية، وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بتمويل الإرهاب ذات الصلة بالشأن السوري».

وجاء اسم بشار الأسد، ووزير دفاعه العماد فهد جاسم الفريج، وشقيقه ماهر الأسد (قائد الفرقة الرابعة)، في القائمة التي ضمت أيضا شخصيات مثل اللواء محمد ديب زيتون رئيس شعبة الأمن السياسي الأسبق، واللواء جميل الحسن مدير المخابرات الجوية، واللواء علي مملوك مدير مكتب الأمن الوطني، ونائبه اللواء عبد الفتاح قدسية، واللواء ذو الهمة شاليش رئيس الحرس الخاص ببشار الأسد، إضافة إلى مئات الضباط والشخصيات العسكرية والمدنية المقربة منه، ومنهم رامي مخلوف كممول للإرهاب.

وتصدرت الكيانات والمنظمات الإرهابية السورية، مليشيات ‹الدفاع الوطني› و‹أسود العرين› و‹كتائب البعث› و‹صقر الجبل› و‹حزب الله السوري›.

كما تضمنت أسماء حسن نصر الله، الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، وأحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، وفالح فياض رئيس الحشد الشعبي العراقي.