امام انظار سفير دولة الإمارات العربية ؟

حامد زامل عيسى

سبق وأن ناشدناكم بنداء اخوي بأن رمز دولتكم الأمارات الشيخ زايد يحمل اسمه أحد أهم المستشفيات العراقية وفي وسط العاصمة بغداد منذ سقوط النظام المقبور إلى يومنا هذا وكان بإدارة أطباء ومعدات وأدوية إماراتية ما ان تمكنوا من تثبيت اسم رمزهم لفترة وجيزةحتى انسلوا منسحبين تاركين لنا اسم شيخهم فقط وهو رمزهم كل ذلك بدون مقابل ولم نحصل على شيء لا ادوية ولا تجهيزات طبية ولا على الاقل ايجار البناية وذلك اضعف الايمان وللأسف الظاهر كأن المناشدة هواء في شبك ولم تأخذ صداها او تجد من يسمعها .

لذلك مضطرين ان نعاود مناشدتنا ولكن مع قليل من التذكير كان العراق ولسان حاله يقول قول الشاعر ( كنا لهم في كل نازلة ) وما زال بالرغم من الجراح سباقا لاشقائه نكرر التذكير ( وكانوا لنا حمالة الحطب ) سباق لهم في الضراء وعليكم انتم الإماراتيين علىوجه الخصوص فكثيرا ما قدم العراق من المساعدات المختلفة ووثائقها محفوظة ومؤرشفة فالمساعدات العراقية كانت ترسل للامارات العربية فهذا رئيس وزراء العراق الأسبق طاهر يحيى يتعهد بتقديم المساعدات للامارات لتحسين وضعها الصحي والثقافي والاجتماعي

وما نخلكم الا من نخيل العراق فالعراق الآن بحاجة ماسة لكم فمتى تمدون له يد العون ؟ فخيركم كثير والحمد لله . فمثلا بدلا من ان يحمل اسم الإمارات ملعب لنادي إنكليزي بملايين الدولارات كإعلان دعائي للتعريف ليس الا لا يعني او يغني عن شيء .

وكذلك الحال فانلة نادي ريال مدريد البيضاء التي تحمل اسم ( فلاي امارات ) وايضا بملايين الدولارات مما يعني هذه الملايين ذهبت مع الريح والطامة يجدد عقد الاعلان سنويا لكل موسم كروي بقيمة تصاعدية وهذا باعتقادي ( رفس للنعمة ) واخيرا حاكم دبي يشتريجحشه قزمية انكليزية كانت قد اعجبته ب ( 3 ) ملايين دولار وهذا البطر في عينه .

فالتفتوا للعراق صاحب الفضل عليكم فلولا العراق لا أعلام ولا مسرح ولا ثقافة يطلق عليها إماراتية ولا خبرة في مجالات أخرى حتى الكروية فلا تنسوا ومن باب رد الجميل لذا نكرر مناشدتنا عليكم التعهد بدفع رواتب الكادر الطبي والعاملين في المستشفى كافة معتزويده بالتجهيزات والمعدات الطبية والأدوية مع إجراء ترميم كامل للمشفى المذكور يليق باسم رمزكم لأن المشفى في حالة يرثى لها والا سنضطر إلى رفع اسم رمزكم لأن العراق لديه من الرموز ما لا يحصى كما تعلمون ولا حاجة لنا برمز عابر الحدود .

وفي الأخير نود أن ننوه بأن السيد وزير الصحة العراقي وكذلك سفير العراق في الإمارات معنيين بمتابعة الموضوع