اوبريت البراءة يا رسول الله يطلق بذكرى تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية

الاردن : 2019

عقد المنتج الاردني نضال الخزاعلة مؤتمرا صحفي في مقر نقابة المقاولين الاردنيين – دير غبار مساء يوم السبت الموافق 5-1-2019 وجاءعقد المؤتمر للإعلان عن موعد اطلاق اوبريت البراءة يا رسول الله وسط حضور كبير من رجال الدين الاسلامي والمسيحي وممثلي الشعب في مجلس النواب ونقيب الفنانين الاردنيين ونجوم الفن والدراما الاردنية المشاركين بالعمل وحشد كبير من ممثلي وسائل الاعلام المحلية والعربية .

واستهل المؤتمر الصحفي بالسلام الملكي وكلمة نقابة المقاولين القاها نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب والمنتج الاردني نضالالخزاعلة حيث ثمنت الكلمات جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ توليه سلطاته الدستورية وحمل مشروع الهاشميين في الوئام بين الاديان والتعايش المشترك لتسهم جهود جلالته بان اصبح الاردن نموذجا في العالم والعالم العربي لتكون هذه اللوحة الوطنية فسيفساء عنوانها حبالوطن وشعب محب للسلام ومحافظ على وحدته الوطنية في وطن الامن والأمان التي ارسى قواعدها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم .

كما ثمن ملقي الكلمات دور صاحب الجلالة في الوئام بين الاديان والرسالة الهاشمية التي ترسخت منذ قيام الدولة الاردنية بالعيش المشترك بين كافة الاديان على ارض المملكة الاردنيةالهاشمية لتثمر جهود جلالته بالفوز بجائزة تمبلتون الدولية والتي قدمها للشعب الاردني .

كما تحدث سماحة الدكتور حمدي مراد وغبطة الاب رفعت بدر عن مركز التعايش الاسلامي المسيحي وأعربوا في كلماتهم على الدور الكبير لجلالته في العيش المشترك .

واعلن منتج الاوبريت السيد نضال الخزاعلة خلال المؤتمر ان جهود جلالته كانت محفزا لكل المشاركين بهذا العمل الكبير لتكون مناسبة تولي جلالته سلطاته الدستورية موعدا لإطلاق الاوبريتبمثابة إهداء إلى حضرة صاحب الجلالة أبا الحسين والذي حدد موعدا لإطلاقه في 7-2-2019 بمناسبة مرور 20 عاما على تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية .