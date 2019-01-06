بالصور: روجينا تؤدي مناسك العمرة بصحبة ابنتيها مايا ومريم.. هل تشبهانها؟

برفقة ابنتيها مايا ومريم، توجهت الفنانة روجينا إلى بيت الله لأداء مناسك العمرة ، حيث حرصت على نشر صورة لها من داخل المسجد النبوي برفقتهما وذلك من خلال موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستقرام” .

وظهرت الفنانة روجينا في الصورة تحتضن ابنتيها وعلقت على الصورة قائلة : ” كل سنة وأنتو في حضني، كل سنة وأحنا في طاعته”. ونالت الصورة العديد من التعليقات أبرزها ركزت على التشابه الكبير بين ملامح روجينا وابنتيها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل “ضد مجهول” ، والذي تدور قصته في إطار من الغموض والإثارة حول مهندسة ديكور تدعى (ندى وصفي) متزوجة ولديها ابنة، تحدث خلافات كبيرة بينها وبين زوجها الذي يعترض على عملها واهتمامها الزائد به وتأخرها كل يوم، وبعد ذلك يقوم بتخييرها بينه وبين عملها إلا أنها تختار عملها ويقوم بتطليقها ويحرمها من ابنتها الوحيدة، وتمر بحادث مأساوي بعدها حيث تقتل ابنتها بعد تعرضها للاغتصاب، وتقوم ندى بالبحث عن القاتل طوال احداث المسلسل.”ضد مجهول” شارك في بطولته كل من فراس سعيد وأحمد سعيد عبد الغني ،المسلسل من تأليف أيمن سلامة ،ومن إخراج طارق رفعت .