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بالفيديو…سياسي: لا يوجد أي سلاح في العالم قادر على إيقاف الصاروخ “أفانغارد” الروسي

قال المحلل السياسي والاستراتيجي الروسي، أندريه أولتيسكي، إن الصاروخ “أفانغارد” الروسي هو من الأسلحة الاستراتيجية وليس من المستهدف استخدامه في الحروب المحلية التي تدور في الشرق الأوسط خاصة، مشيرا إلى أن سرعة الصاروخ “أفانغارد” في الاختبار الأخير وصلت إلى 27 ضعف سرعة الصوت ولا يوجد حاليا أي سلاح في العالم يمكنه إيقاف هذا الصاروخ.

وأضاف أولتيسكي خلال لقاء له على فضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن استخدام الصاروخ “أفانغارد” يأتي في اطار رد روسي على أي اعتداء عليها، لافتا أن الغرض من هذا الصاروخ بصفة عامة هو وسيلة لمواجهة واشنطنوحلف الأطلسي بصفة خاصة، مشددا على أن روسيا لا تعتبرهم أعداء إلا أن موسكو تريد التأكيد أنها قادرة عن الدفاع عن نفسها.

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