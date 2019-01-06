(بالفيديو) كيف ستبدو السيارات الطائرة في 2019؟

ستحتل السيارات الطائرة مركز الصدارة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس الأسبوع المقبل.

ومن بين الابتكارات التي سيتم عرضها في الحدث التكنولوجي السنوي، ستكون هناك تصاميم من شركة “إن إف تي” الناشئة، ونسخة مصغرة من صنع شركة “تويوتا”.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنه على الرغم من العقبات الهائلة حول السلامة والتكلفة، تكتسب المنافسة العالمية لتطوير السيارات الطائرة زخمًا، ففي اليابان ، يطور مجموعة من المتطوعين من شركة تويوتا بناء سيارة “سكاي درايف” الطائرة.



وطورت شركة “إن إف تي” الناشئة سيارة طائرة صغيرة منخفضة التكلفة، والتي من المقرر استخدام إحداها لإشعال شعلة افتتاح الألعاب الأولمبية في طوكيو في عام 2020.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر سيارة “إن إف تي”، 50 ألف دولار، وستكون قادرة على الإقلاع أو الهبوط عموديًا والتحليق بالطيار الآلي.

وسيبلغ نطاق السيارة الطائرة التي تعمل بالكهرباء 500 كيلومتر بالتحليق، و100 كيلومتر بالقيادة، وستتمكن من الحصول على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في وقت مبكر من عام 2024.